PlayStation 5 будет поддерживать даже б/у диски PS4

Владельцы консоли нового поколения PlayStation 5 смогут запускать диски с играми для PS4, в том числе купленные с рук. Об этом сообщает GameSpark, ссылаясь на сообщение Sony.
При это в Sony не стали сообщать, будет ли PlayStation 5 иметь полную обратную совместимость с играми, выпущенными для PS3 и PS2.
Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Ранее разработчики поделились техническими характеристиками новой консоли. Она имеет 8-ядерный процессор AMD Ryzen™ «Zen 2» с частотой 3,5 ГГц. Графический процессор выдаёт 10,3 терафлопс и выполнен на базе AMD Radeon™ RDNA 2 с переменной частотой до 2,23 ГГц. На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray до 100 Гбайт/с.
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