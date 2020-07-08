Microsoft назвала точные дату и время начала презентации Xbox Series X и игр для неё

Компания Microsoft назвала точную дату и время презентации Xbox Series X и показ игр от внутренних студий компании.
Сообщается, что мероприятие начнётся 23 июля в 19:00 мск и будет проходить в онлайн-формате. Трансляция будет вестись на официальных каналах Xbox, в Twitch и YouTube, а также в сообществах Xbox в «фейсбук» и «твиттер».
Июльская презентация станет заменой традиционной конференции на отменённой E3 2020. Она будет посвящена проектам от внутренних студий Microsoft, которые будут доступны только на ПК и Xbox Series X. Microsoft точно покажет геймерам первый геймплей Halo Infinite, а также с большой долей вероятности новые проекты от Playground Games и The Initiative. Вторая команда, по данным Eurogamer, работает над новой частью Fable. Также во время презентации покажут и игры сторонних разработчиков.
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