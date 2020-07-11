Подросток потратил € 3,3 тыс. на паки с игроками в FIFA 20 Ultimate Team

Британское издание BBC рассказало об истории подростка из Англии, который потратил крупную сумму денежных средств на наборы игроков в режиме Ultimate Team в популярном футбольном симуляторе FIFA 20. Об этом сообщает GameTech.
Так в ходе расследования издания в отношении ящиков с какими-либо предметами в видеоиграх за реальную валюту на предмет азартной зависимости и должны ли они быть ограничены отдельным законом корреспонденты узнали о подростке, который несколько лет назад в Великобритании потратил € 3,3 тыс. на паки с игроками в FIFA 20, в то время когда у его матери было диагностировано раковое заболевание. То есть, таким образом мальчик пытался справиться со стрессом и совершал всё больше покупок в игре. Начиная с разовых переводов в € 30 или € 50, и в один момент подросток потратил € 80 фунтов пять раз за одну ночь, объясняя это тем, что ему нужны эти деньги сейчас, чтобы справиться с проблемами. Он был уверен, что в будущем он поймёт такое поведение.
При этом компания Electronic Arts никак не комментирует ситуацию, которая набирает популярность в Великобритании, но в прошлом издатель не соглашался с утверждением, что подобные наборы — это азартная игра и называла их «сюрприз-механиками».
- 11 июля 2020
-
03:41
- 10 июля 2020
-
23:16
-
20:56
-
19:19
-
17:35
-
16:16
-
15:59
-
14:58
-
14:49
-
13:57
-
13:43
-
12:42
-
11:32
-
11:15
- 9 июля 2020
-
23:55
-
23:11
-
14:58
-
12:16
-
11:51
-
11:41
-
10:58
-
09:55
-
00:36
- 8 июля 2020
-
16:36
-
15:00
-
14:04
-
12:18
-
11:18
-
10:15
-
03:09
-
02:32
- 7 июля 2020
-
22:32
-
21:03
-
18:25
-
16:47