Подросток потратил € 3,3 тыс. на паки с игроками в FIFA 20 Ultimate Team

Британское издание BBC рассказало об истории подростка из Англии, который потратил крупную сумму денежных средств на наборы игроков в режиме Ultimate Team в популярном футбольном симуляторе FIFA 20. Об этом сообщает GameTech.

Так в ходе расследования издания в отношении ящиков с какими-либо предметами в видеоиграх за реальную валюту на предмет азартной зависимости и должны ли они быть ограничены отдельным законом корреспонденты узнали о подростке, который несколько лет назад в Великобритании потратил € 3,3 тыс. на паки с игроками в FIFA 20, в то время когда у его матери было диагностировано раковое заболевание. То есть, таким образом мальчик пытался справиться со стрессом и совершал всё больше покупок в игре. Начиная с разовых переводов в € 30 или € 50, и в один момент подросток потратил € 80 фунтов пять раз за одну ночь, объясняя это тем, что ему нужны эти деньги сейчас, чтобы справиться с проблемами. Он был уверен, что в будущем он поймёт такое поведение.



При этом компания Electronic Arts никак не комментирует ситуацию, которая набирает популярность в Великобритании, но в прошлом издатель не соглашался с утверждением, что подобные наборы — это азартная игра и называла их «сюрприз-механиками».