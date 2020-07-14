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Valve обновила тизер летнего ивента в Dota 2

Valve обновила тизер летнего ивента в Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

В Dota 2 был добавлен новый тизер летнего ивента. Компания Valve анонсировала специальное событие вместе с выходом Battle Pass 2020. Но до сих пор разработчик не раскрывал информацию об ивенте.

Ранее игроки могли видеть лишь напоминания о скором начале ивента. Также сообщалось, что в ходе события «мистическая сила нарушит ход войны Древних».

Теперь появилось ещё одно послание: «Во всех мирах сила склоняется перед знанием. Но знание меркнет в тени неизведанного. Неизведанное же покорится лишь силе».

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида. В каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих героями — персонажами с различными наборами способностей. Для победы в матче команда должна уничтожить крепость, принадлежащую вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную крепость.

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