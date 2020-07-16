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С момента выхода Clash Royale принесла создателям более $ 3 млрд

С момента выхода Clash Royale принесла создателям более $ 3 млрд
Киберспорт / Другие игры 0

Clash Royale, игра для мобильных устройств от Supercell, принесла создателям более $ 3 млрд с момента выхода, сообщает аналитическая компания Sensor Tower.

Релиз игры состоялся в марте 2016 года. Среди всех игр от Supercell Clash Royale занимает второе место по этому показателю, уступая лишь Clash of Clans, выручка которой составляет более $ 7 млрд.

30,8% выручки ($ 925,4 млн) приходится на США, 9% ($ 266,7 млн) — на Германию, 6,8% ($ 204 млн) — на Японию. Из App Store игра была скачана 123,3 млн раз, в то время как из Google Play почти в три раза больше — 345,4 млн раз. Чаще всего игру загружали в США (53 млн раз). На втором месте расположилась Бразилия (51,7 млн), на третьем — Россия (26,8 млн).

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