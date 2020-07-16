С момента выхода Clash Royale принесла создателям более $ 3 млрд
Clash Royale, игра для мобильных устройств от Supercell, принесла создателям более $ 3 млрд с момента выхода, сообщает аналитическая компания Sensor Tower.
Релиз игры состоялся в марте 2016 года. Среди всех игр от Supercell Clash Royale занимает второе место по этому показателю, уступая лишь Clash of Clans, выручка которой составляет более $ 7 млрд.
30,8% выручки ($ 925,4 млн) приходится на США, 9% ($ 266,7 млн) — на Германию, 6,8% ($ 204 млн) — на Японию. Из App Store игра была скачана 123,3 млн раз, в то время как из Google Play почти в три раза больше — 345,4 млн раз. Чаще всего игру загружали в США (53 млн раз). На втором месте расположилась Бразилия (51,7 млн), на третьем — Россия (26,8 млн).
- 16 июля 2020
-
13:48
-
13:37
-
13:01
-
12:32
-
11:36
-
10:59
-
00:01
- 15 июля 2020
-
22:55
-
22:48
-
20:42
-
14:19
-
13:26
-
12:39
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
10:35
- 14 июля 2020
-
23:44
-
21:13
-
19:13
-
17:28
-
16:38
-
16:37
-
15:52
-
15:21
-
14:39
-
13:24
-
12:10
-
11:00
-
10:17
-
01:03
-
00:55
- 13 июля 2020
-
22:02
-
21:55
-
19:19
Партнерский контент