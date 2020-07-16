Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы
Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон стал помощником депутата Государственной Думы РФ, сообщает РИА «Новости».
По данным источника, Мэддисон будет работать с 25-летним Василием Власовым, который в 2016 году стал самым молодым депутатом Госдумы. Власов представляет партию ЛДПР.
«Очень популярный видеоблогер Илья Мэддисон стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение. Его называют королём российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры. Как помощник депутата, он будет заниматься киберспортом и развитием киберспорта вообще», — прокомментировал Власов.
Позже в телеграм-канале Mash была опубликована фотография удостоверения Мэддисона.
Фото: Телеграм-канал Mash
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