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Ceh9 поделился деталями шоу-матча NAVI 2010 — NAVI 2020. Команды сыграют в две версии CS

Ceh9 поделился деталями шоу-матча NAVI 2010 — NAVI 2020. Команды сыграют в две версии CS
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Комментатор, стример и бывший игрок состава NAVI по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко рассказал на своём канале в YouTube подробности готовящегося шоу-матча, в котором сыграют легендарные составы украинской организации: NAVI 2010 — NAVI 2020.

По словам ceh9, матч состоится 1 августа и начнётся в 16:00 мск. Команды сыграют как в профильную для «старичков» версию Counter Strike 1.6, так и в современную Global Offensive. Количество запланированных карт Арсений не уточнил.

Состав NAVI 2010: Zeus, Edward, Starix, Ceh9, Markeloff

Состав NAVI 2020: S1mple, Perfecto, Electronic, Flamie, Boombl4

Напомним, состав NAVI 2010 стал первой командой из СНГ, которая сумела выиграть крупный международный турнир — тогда ещё по Counter Strike 1.6. Zeus, Edward, Starix, Ceh9 и Markeloff выиграли DreamHack Winter 2010.

Нынешний состав NAVI неоднократно занимал первую строчку мирового рейтинга HLTV. В начале марта 2020 года S1mple, Perfecto, Electronic, Flamie, Boombl4 стали победителями IEM Katowice 2020.

Markeloff vs s1mple, 2010 vs 2020. NAVI устроят шоу-матч двух легендарных составов по CS
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