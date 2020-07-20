Ceh9 поделился деталями шоу-матча NAVI 2010 — NAVI 2020. Команды сыграют в две версии CS

Комментатор, стример и бывший игрок состава NAVI по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко рассказал на своём канале в YouTube подробности готовящегося шоу-матча, в котором сыграют легендарные составы украинской организации: NAVI 2010 — NAVI 2020.
По словам ceh9, матч состоится 1 августа и начнётся в 16:00 мск. Команды сыграют как в профильную для «старичков» версию Counter Strike 1.6, так и в современную Global Offensive. Количество запланированных карт Арсений не уточнил.
Состав NAVI 2010: Zeus, Edward, Starix, Ceh9, Markeloff
Состав NAVI 2020: S1mple, Perfecto, Electronic, Flamie, Boombl4
Напомним, состав NAVI 2010 стал первой командой из СНГ, которая сумела выиграть крупный международный турнир — тогда ещё по Counter Strike 1.6. Zeus, Edward, Starix, Ceh9 и Markeloff выиграли DreamHack Winter 2010.
Нынешний состав NAVI неоднократно занимал первую строчку мирового рейтинга HLTV. В начале марта 2020 года S1mple, Perfecto, Electronic, Flamie, Boombl4 стали победителями IEM Katowice 2020.
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