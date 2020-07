По подсчётам AliExpress, продажи консолей и геймпадов в России выросли на 300%

По подсчётам AliExpress, в России спрос на товары из категории «Гейминг» вырос во втором квартале 2020 года на 300% по сравнению с 2019 годом.

Самыми продаваемыми стали консоли PlayStation, а именно бандлы PlayStation Pro 1 TB God of War + Horizon Zero Dawn и PlayStation Slim 1 TB God of War + The Last of Us + Days Gone. За ними идёт Xbox One S 1 TB. Самым продаваемым аксессуаром стал Dualshock 4. В целом спрос на аксессуары для консолей вырос на 40%.

Аналитики отметили, что на столь масштабный рост повлияли введение карантина и дефицит, связанный с грядущей сменой поколения игровых консолей. По мнению экспертов, повышенный спрос сохранится вплоть до выхода консолей Next-gen.