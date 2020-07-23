На Xbox Series X выйдет бесплатный шутер ExoMecha

Разработчик TwistedRed анонсировал ExoMecha – это условно-бесплатный онлайн-шутер от первого лица. Сражаться предстоит друг с другом в традиционных форматах PvP и «королевской битве».
Среди достоинств ExoMecha – мощные визуальные эффекты и различные варианты битв. На прешоу Xbox Series X показали трейлер игры.
Из интересного: игрокам доступны транспортные средства из будущего (ховерборды и самолёты), а также в большой выбор гигантских механических существ. Судя по всему, будут и боссы всяческих модификаций: «пауки», танки и даже «драконы».
Как и любая подобная игра, ExoMecha обещает революцию в «королевских битвах».
Запуск ExoMecha запланирован на конец 2021 года.
Конференция Microsoft, на которой будут представлены новые игры для Xbox, начнётся в 19:00 23 июля.
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