OpenAI взяла и использовала голос Скарлетт Йоханссон без её разрешения

Скарлетт Йоханссон опубликовала в соцсетях большое сообщение, связанное с копированием и подделкой её голоса гендиректором компании OpenAI Сэмом Альтманом.

История началась в сентябре 2023 года, когда Альтман обратился к актрисе с просьбой стать голосом ChatGPT 4. Он утверждал, что озвучка Йоханссон сможет стереть грань между технологиями и творческими людьми. Актриса отказалась от предложения по личным причинам.

После этого её друзья и родственники обратили внимание, насколько сильно демоверсия голоса Sky похожа на голос Скарлетт. Эта ситуация повергла актрису в шок, поскольку она поняла, что OpenAI просто украла её голос и использовала без разрешения.

Когда я услышала выпущенное демо, я была шокирована, возмущена и не верила, что мистер Альтман будет использовать голос, который до жути походил на мой. Из-за этого мои близкие друзья даже не смогли отличить его.

Йоханссон обратилась к адвокатам, чтобы добиться справедливости и «защитить свою личность».

Представители OpenAI заявили о намерении убрать голос Sky из ChatGPT, поскольку он слишком схож с голосом Скарлетт Йоханссон. Ещё в компании отметили, что озвучка принадлежит другой актрисе.