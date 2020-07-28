S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series X будет поддерживать 4К и рейтрейсинг

На официальном сайте Xbox появилась S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сообщается, что игра была оптимизирована для грядущей Xbox Series X и, используя возможности консоли нового поколения, сможет поддерживать трассировку лучей, разрешение 4К и частоту кадров до 120 FPS.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса, который был представлен на презентации Xbox Games Showcase. Одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.

Сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, однако разработчики сообщили, что пока не могут назвать дату выхода новой игры.