S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series X будет поддерживать 4К и рейтрейсинг
На официальном сайте Xbox появилась S.T.A.L.K.E.R. 2.
Сообщается, что игра была оптимизирована для грядущей Xbox Series X и, используя возможности консоли нового поколения, сможет поддерживать трассировку лучей, разрешение 4К и частоту кадров до 120 FPS.
S.T.A.L.K.E.R. 2 — шутер от первого лица во вселенной постапокалипсиса, который был представлен на презентации Xbox Games Showcase. Одна из самых ожидаемых игр в России и СНГ. Выход игры планировался на 2012 год. Однако из-за различных проблем разрабатываемая украинской компанией GSC Game World игра постоянно переносилась.
Сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, однако разработчики сообщили, что пока не могут назвать дату выхода новой игры.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отреагировали на слухи о выходе игры в 2021 году
- 28 июля 2020
-
11:16
-
00:27
- 27 июля 2020
-
23:51
-
19:27
-
18:31
-
15:51
-
14:41
-
11:54
-
03:54
-
00:42
-
00:07
- 26 июля 2020
-
19:28
-
18:47
-
17:16
-
15:35
-
14:50
-
13:48
-
00:38
- 25 июля 2020
-
21:40
-
17:46
-
13:27
-
12:42
- 24 июля 2020
-
20:27
-
18:38
-
17:20
-
14:54
-
13:50
-
12:56
-
12:25
-
12:08
-
03:22
-
02:56
- 23 июля 2020
-
20:29
-
20:14
-
19:53
Партнерский контент