Оборудование 2.0 и польские средние танки: в World of Tanks вышло обновление 1.10

В World of Tanks вышло самое крупное обновление за семь месяцев, получившее нумерацию 1.10. Оно добавило оборудование 2.0, польские СТ и переработанную карту «Жемчужная река».

Первое, на что вы наверняка обратите внимание при первом заходе в «танки» после установки обновления, — это на изменившееся количество слотов под оборудование. Теперь количество слотов под оборудование и снаряжение зависит от уровня танка. На первом уровне ни оборудования, ни снаряжения не будет. На втором уровне уже можно будет установить одно оборудование и одно снаряжение. И чем выше будет уровень машины, тем больше снаряжения и оборудования можно будет установить на определённый танк.

Для разнообразия разработчики ввели несколько новых типов оборудования, а также пересмотрели бонусы, предоставляемые существующим оборудованием. Более подробно об этом можно прочитать здесь. Второе глобальное изменение — добавление в World of Tanks шести польских средних танков с 5-го по 10-й уровень. Прочитать характеристики танков можно здесь.

Также в обновлении 1.10 вернулась «Жемчужная река», которая была выведена из игры ещё пять лет назад. Попасть на неё можно будет на технике III уровня и выше в случайных боях.

Из остальных изменений:

Ребаланс колёсной и высокоуровневой техники. Более подробно об этом здесь.

Новый уровень коммуникации в бою. На сайте игры подробно описаны изменения.

Более понятное начисление бон. Об этом читайте здесь.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.