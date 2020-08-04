Оборудование 2.0 и польские средние танки: в World of Tanks вышло обновление 1.10

В World of Tanks вышло самое крупное обновление за семь месяцев, получившее нумерацию 1.10. Оно добавило оборудование 2.0, польские СТ и переработанную карту «Жемчужная река».
Первое, на что вы наверняка обратите внимание при первом заходе в «танки» после установки обновления, — это на изменившееся количество слотов под оборудование. Теперь количество слотов под оборудование и снаряжение зависит от уровня танка. На первом уровне ни оборудования, ни снаряжения не будет. На втором уровне уже можно будет установить одно оборудование и одно снаряжение. И чем выше будет уровень машины, тем больше снаряжения и оборудования можно будет установить на определённый танк.
Для разнообразия разработчики ввели несколько новых типов оборудования, а также пересмотрели бонусы, предоставляемые существующим оборудованием. Более подробно об этом можно прочитать здесь. Второе глобальное изменение — добавление в World of Tanks шести польских средних танков с 5-го по 10-й уровень. Прочитать характеристики танков можно здесь.
Также в обновлении 1.10 вернулась «Жемчужная река», которая была выведена из игры ещё пять лет назад. Попасть на неё можно будет на технике III уровня и выше в случайных боях.
Из остальных изменений:
- Ребаланс колёсной и высокоуровневой техники. Более подробно об этом здесь.
- Новый уровень коммуникации в бою. На сайте игры подробно описаны изменения.
- Более понятное начисление бон. Об этом читайте здесь.
Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.
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