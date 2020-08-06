Пользователь создал в Minecraft музей с худшими событиями 2020 года

Пользователь Reddit под ником wanzie12 показал собственную работу в Minecraft. Он создал музей, содержащий худшие события 2020 года. В него вошли природные катаклизмы, военные конфликты и прочие кризисы.
Так, среди экспонатов — пожары в Австралии, коронавирус, обострение конфликта Индии и Китая и прочие события 2020 года. Пока что хронология заканчивается на июле.
В то же время сам автор проекта не считает свою работу данью памяти о худших событиях 2020 года. Он просто назвал их важнейшими событиями.
Видимо, следом в музее появится памятник взрыву в Бейруте. В результате взрыва в порту ливанской столицы пострадали несколько тысяч человек, более 100 человек погибли. Вскоре стало известно, что в одном из хранилищ взорвалась пиротехника, конфискованная ещё в 2014 году с одного из судов в порту.
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