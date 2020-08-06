В августе выйдет второе дополнение для Control. В нём будет Алан Уэйк

27 августа выйдет второе сюжетное дополнение для игры Control, которое расскажет историю про писателя Алана Уэйка — героя одноимённой игры Alan Wake. О том, что игры Alan Wake и Control происходят в одной вселенной, стало известно в мае этого года. В Control можно было взглянуть на события, произошедшие в игре Alan Wake, с иного ракурса.
Видео опубликовано на YouTube-канале Punish.
Alan Wake — видеоигра, вышедшая на Xbox 360 в мае 2010 года. Спустя два года, 16 февраля 2012 года, она была портирована на компьютеры. События игры происходят в американском местечке Брайт-Фоллс. Писатель Алан Уэйк в поисках пропавшей жены сталкивается с тёмной сущностью, овладевающей городом и его окрестностями по ночам. Находя разрозненные страницы собственной рукописи, Уэйк понимает, что оказался внутри собственной книги.
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