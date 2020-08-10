Инсайдер: игроков может шокировать количество грядущих эксклюзивов для PlayStation

Бывший редактор Game Informer Имран Хан рассказал об эксклюзивах, которые компания Sony подготовила для PlayStation. По словам Хана, в ближайшие годы многие будут говорить о консольных эксклюзивах. Так, Sony решила сотрудничать со всеми крупными сторонними студиями.

По словам Хана, игроков может шокировать количество эксклюзивов для PlayStation. Как отметил инсайдер, Sony предложила выгодные сделки крупным сторонним студиям. При этом аналогичные сделки предлагала и Microsoft. Но условия Sony были намного лучше в финансовом плане.

Релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Презентация консоли и эксклюзивных игр для неё состоялась 11 июня. Точная дата выхода и стоимость консоли не известны. По слухам, Sony планирует выпустить до 170 млн PlayStation 5 до 2025 года. На начальном этапе консоль будет производиться в бело-чёрной цветовой гамме.