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Первый стрим Shroud после возвращения на Twitch собрал на пике более 500 тыс. зрителей

Первый стрим Shroud после возвращения на Twitch собрал на пике более 500 тыс. зрителей
Киберспорт / Другие игры 0

Один из самых популярных стримеров мира канадец Майк Shroud Гржесик вернулся на Twitch.

Как сообщает Polygon, на пике число зрителей составило примерно 516 тыс. человек. Сам Shroud сказал, что ожидал на стриме около 200 тыс. человек.

«Не знаю, почему вас так много, но я это ценю. Я обычный парень, который много играет в видеоигры. Это какое-то безумие», — сказал Гржесик.

На трансляции Shroud играл в Valorant, однако отметил, что также планирует стримить Escape from Tarkov, DayZ и другие многопользовательские шутеры.

В течение последнего года по договору с Microsoft 26-летний канадец эксклюзивно стримил на платформе Mixer, однако в конце июля она была закрыта. 11 августа Гржесик объявил о возвращении на Twitch.

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