Fortnite удалили из App Store после того, как разработчик начал принимать прямые платежи

Из App Store пропала игра Fortnite. Это произошло вскоре после того, как разработчик Epic Games добавил функцию, позволяющую платить за транзакции напрямую, без комиссионных сборов платформы. Прямые платежи являются нарушением правил сервиса.

В настоящее время пользователям приходится платить 30% от каждой транзакции площадкам Google Play и App Store. Но Epic Games изменила систему оплаты, и теперь платежи обрабатываются механизмом разработчика. Руководство Epic Games раскритиковало Apple за 30%-ную комиссию для разработчиков.

Как утверждает The Verge, Apple уже связалась с Epic Games. Apple не планирует предоставлять компании какие-то особые привилегии, поэтому игра вернётся на площадку только после устранения нарушений.