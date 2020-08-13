Разработчик Fortnite предложил клиентам скидку 20%, обойдя оплату App Store / Google Play

Компания Epic Games добавила в Fortnite новый вариант оплаты. Теперь на iOS и Android можно оплатить сервисы напрямую разработчику, обойдя App Store и Google Play. Пользователям, который выберут этот вариант, предложат 20%-ную постоянную скидку.

Руководство Epic Games раскритиковало Apple за 30%-ную комиссию для разработчиков. Новый вариант оплаты позволяет компании избежать огромной комиссии.

При этом пока не известно, как будет бороться с новым апдейтом Apple и Google. Не исключается, что Apple забанит игру. Впрочем, компания пока не отреагировала на новое обновление, позволяющее разработчику избежать необходимость оплаты внушительной комиссии. Google тоже не комментирует хитрый ход Epic Games.