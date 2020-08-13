Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Разработчик Fortnite предложил клиентам скидку 20%, обойдя оплату App Store / Google Play

Разработчик Fortnite предложил клиентам скидку 20%, обойдя оплату App Store / Google Play
Киберспорт / Fortnite 0

Компания Epic Games добавила в Fortnite новый вариант оплаты. Теперь на iOS и Android можно оплатить сервисы напрямую разработчику, обойдя App Store и Google Play. Пользователям, который выберут этот вариант, предложат 20%-ную постоянную скидку.

Руководство Epic Games раскритиковало Apple за 30%-ную комиссию для разработчиков. Новый вариант оплаты позволяет компании избежать огромной комиссии.

При этом пока не известно, как будет бороться с новым апдейтом Apple и Google. Не исключается, что Apple забанит игру. Впрочем, компания пока не отреагировала на новое обновление, позволяющее разработчику избежать необходимость оплаты внушительной комиссии. Google тоже не комментирует хитрый ход Epic Games.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020