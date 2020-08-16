Пользователи начали продавать устройства Apple с Fortnite в несколько раз дороже

Пользователи eBay начали продавать устройства Apple, на которых установлена Fortnite, в несколько раз дороже.
После удаления игры из App Store на платформе начали появляться множество объявлений о продаже подержанных устройств с Fortnite. Например, один из пользователей продаёт вышедший в 2016 году iPhone 7 с установленной Fortnite за £ 3,5 тыс. (334 тыс. рублей).
Однако 28 августа в Fortnite выйдет обновление четвёртого сезона, скачать которое из App Store будет невозможно, и поиграть уже не получится.
Напомним, Fortnite была удалена из App Store после того, как Epic Games добавила в игру прямые транзакции. В настоящее время в Google Play и App Store существует сервисный сбор в размере 30% от каждой транзакции в приложениях. Но Epic Games изменила систему оплаты, и платежи начали обрабатываться напрямую, механизмом разработчика. Руководство Epic Games раскритиковало Apple за комиссию для разработчиков.
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