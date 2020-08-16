Intel совместно с Marvel выпустит процессоры с «Мстителями» на упаковке

Intel совместно c Marvel выпустит коллекционное издание процессоров с «Мстителями» на упаковке, сообщает пресс-служба компании в «Твиттере».
Посмотреть видео можно на странице Intel в "Твиттере".
В ролике показаны особые упаковки для моделей десятого поколения семейств i5, i7 и i9. Их выпуск приурочен к предстоящему релизу Marvel's Avengers, который запланирован на 4 сентября. Вероятно, в этот день Intel поделится подробностями о коллекционном издании процессоров.
Marvel’s Avengers — видеоигра в жанре action-adventure, разрабатываемая компаниями Crystal Dynamics и Eidos Montreal. Издателем выступает компания Square Enix. Первоначально игра должна была выйти 15 мая. Marvel’s Avengers выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, позже — на PlayStation 5 и Xbox Series X.
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