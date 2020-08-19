Microsoft сообщила, что на Xbox Series X не будет настоящей трассировки лучей

Компания Microsoft на конференции Hot Chips раскрыла некоторые подробности устройства консоли Xbox Series X. Главный архитектор графического процессора Xbox Series Марк Гроссман заявил, что полноценной трассировки лучей на консолях следующего поколения не будет. При этом PlayStayion 5 и Xbox Srries X поддерживают эту технологию.

По словам Гроссмана, пока разработчики не готовы использовать только трассировку лучей из-за требований. Так, предполагается, что будет использован комбинированный подход освещения с помощью шейдеров и рейтресингом.

Вероятно, графический процессор PlayStation 5 будет работать аналогичным образом.

Ранее компания Microsoft сообщила, что мировой релиз Xbox Series состоится в конце 2020 года. Новая консоль поступит в продажу в ноябре. Соответствующая информация приводится на официальном сайте Xbox.