Twitch навсегда забанил российского стримера. У него более 1 млн подписчиков

Канал популярного российского стримера Вадима Evelone Козакова навсегда заблокировали на платформе Twitch. Об этом стример сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что собирается подать апелляцию на это решение.
Это уже пятая блокировка Evelone на Twitch за год, и её причины в настоящий момент неизвестны. Предположительно, во время одного из недавних стримов в кадр попала непристойная аватарка из Discord.
Вскоре после блокировки Козаков в своём «Инстаграме» поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что не может сейчас описать свои эмоции.
Evelone считается одним из самых популярных российских стримеров. До блокировки на его канал было подписано более 1 млн пользователей.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.
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