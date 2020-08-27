Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться.
«Всё нужно сделать идеально, пробить потолок индустрии, как это делал тот же Ведьмак. И знаете что? Мы чувствуем в себе силы для того, чтобы это сделать. Это вполне может звучать в духе маркетологов или слишком самоуверенно, но это не так», — написал Rock_4.
Также комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердил, что игра будет издаваться студией самостоятельно, а не силами Microsoft. А ещё он заявил, что разработчики не собираются слепо копировать лучшее из Fallout 2, New Vegas и Call of Duty, а будут пробовать разные вещи и анализировать, заработают ли они в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Дата релиза игры по-прежнему не была названа, однако Rock_4 намекнул, что шифр 2.0.2.1 не имеет к ней отношения.
- 27 августа 2020
-
00:58
- 26 августа 2020
-
23:08
-
21:31
-
20:27
-
15:01
-
13:38
-
12:20
-
12:02
-
10:12
- 25 августа 2020
-
21:59
-
20:33
-
18:20
-
17:31
-
15:38
-
14:54
-
13:19
-
12:19
-
10:18
-
00:09
- 24 августа 2020
-
19:27
-
19:06
-
18:38
-
16:49
-
15:00
-
14:43
-
12:45
-
11:48
-
11:06
-
10:46
- 23 августа 2020
-
22:21
-
16:51
-
15:55
-
13:53
-
11:47
-
11:14