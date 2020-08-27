Один из комьюнити-менеджеров GSC Game World с никнеймом Rock_4 в Discord-сообществе игры заявил, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены повторить успех «Ведьмака», а потому не намерены торопиться.

«Всё нужно сделать идеально, пробить потолок индустрии, как это делал тот же Ведьмак. И знаете что? Мы чувствуем в себе силы для того, чтобы это сделать. Это вполне может звучать в духе маркетологов или слишком самоуверенно, но это не так», — написал Rock_4.

Также комьюнити-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердил, что игра будет издаваться студией самостоятельно, а не силами Microsoft. А ещё он заявил, что разработчики не собираются слепо копировать лучшее из Fallout 2, New Vegas и Call of Duty, а будут пробовать разные вещи и анализировать, заработают ли они в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дата релиза игры по-прежнему не была названа, однако Rock_4 намекнул, что шифр 2.0.2.1 не имеет к ней отношения.