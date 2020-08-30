Стримера GTA V забанили на Twitch из‑за фотографии актёра фильмов для взрослых
Twitch забанил французского стримера Aminematue за то, что он во время трансляции открыл страницу поиска фотографий в Google, введя в поисковик имя актёра фильмов для взрослых Джорди Эль-Ниньо Поллы. Один из зрителей обманул стримера, заявив, что это футболист.
«Вероятно, чтобы безопасно стримить на Twitch, вы должны знать всех актёров фильмов для взрослых», — так прокомментировал решение платформы Aminematue на своей странице в «Твиттере».
Aminematue — один из самых популярных французских стримеров. Чаще всего он играет в GTA V, League of Legends и Fall Guys. Его канал насчитывает 128 тысяч подписчиков и 2 миллиона просмотров.
Несколько дней назад Twitch навсегда забанил одного из самых популярных стримеров России.
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