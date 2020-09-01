Xbox Series X может в России поступить в продажу в начале ноября

В России Xbox Series X может поступить в продажу в начале ноября. К такому выводу пользователи пришли исходя из информации, представленной в одном из интернет-магазинов. На сайте videoigr.net открыт предзаказ на новый контроллер для консоли. Геймпад можно будет приобрести за 4390 рублей. Поступление ожидается 6 ноября.

При этом на сайте пока нет информации о предзаказе XSX.

Портал VGC уже сообщал, что начало продаж PlayStation 5 запланировано на середину ноября. При этом Xbox Series X выйдет раньше. Так, ожидается, что консоль выпустят на первой неделе ноября.

Предполагается, что Xbox Series X представят раньше, чем PlayStation 5. Из открытых данных следует, что Sony в Великобритании зарезервировала крупные расходы начиная с 13 ноября. Эксперты полагают, что эти средства будут выделены на продвижение PlayStation 5.