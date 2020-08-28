Источник: PlayStation 5 выйдет в середине ноября после Xbox Series X

Релиз PlayStation 5 состоится в середине ноября, утверждает VGC со ссылкой на собственные источники. Новая консоль выйдет сразу после Xbox Series X.
Из открытых данных следует, что Sony в Великобритании зарезервировала крупные расходы, начиная с 13 ноября. Эксперты полагают, что эти средства будут выделены на продвижение PlayStation 5.
При этом, похоже, релиз PlayStation 5 состоится вскоре после выпуска Xbox Series X. Эта консоль должна выйти 6 ноября.
Ранее в США уже открылся предзаказ на PlayStation 5. Стоимость консоли пока неизвестна, кроме того, покупка доступна только для жителей США. Потенциальных покупателей Sony выберет по активности в других промо-акциях, а также по интересу к товарам компании. Такое приглашение не гарантирует, что пользователь сможет купить консоль. Приобрести можно будет только одну консоль PlayStation 5 на один профиль PSN.
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