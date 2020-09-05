Пираты взломали NBA 2K21, Wasteland 3 и другие последние релизы
Компьютерные пираты продолжают взламывать видеоигры. На этот раз группа хакеров взломала и выложила сразу несколько крупных релизов.
Так, в Интернете появились пошаговая RPG Wasteland 3, баскетбольный симулятор 2K21, гонка WRC 9 и стратегии Iron Harvest, Crusader Kings 3. Практически у всех перечисленных игр не было мощной системы защиты. Например, Wasteland 3 и Iron Harvest даже не были защищены DRM. Crusader Kings 3 и NBA 2K21 были закрыты с помощью стандартной системы защиты Steam.
При этом WRC 9 от влома не спасла даже DRM от Epic Games.
После того как хакеры взломали новые игры, они выложили их на торрент-трекерах.
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