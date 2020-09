На этой неделе новостей о PlayStation 5 не будет. Sony уделит внимание PS VR

На этой неделе Sony анонсирует новые игры для PlayStation VR, а также обновления для вышедших ранее VR-тайтлов, сообщила компания в PlayStation Blog.

В Sony не хотели завышать ожидания от мероприятия, поэтому уточнили, что в это время новостей о PlayStation 5 не будет.

С 9 по 24 сентября Sony проведёт распродажу игр для PlayStation VR:

Arizona Sunshine.

Astro Bot Rescue Mission.

Blood & Truth.

Borderlands 2 VR.

Everybody’s Golf VR.

Farpoint.

Firewall Zero Hour.

L.A. Noire: The VR Case Files.

Superhot VR.

Tetris Effect.

Until Dawn: Rush of Blood.

PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения японской корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4.