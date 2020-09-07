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На этой неделе новостей о PlayStation 5 не будет. Sony уделит внимание PS VR

На этой неделе новостей о PlayStation 5 не будет. Sony уделит внимание PS VR
Киберспорт 0

На этой неделе Sony анонсирует новые игры для PlayStation VR, а также обновления для вышедших ранее VR-тайтлов, сообщила компания в PlayStation Blog.

В Sony не хотели завышать ожидания от мероприятия, поэтому уточнили, что в это время новостей о PlayStation 5 не будет.

С 9 по 24 сентября Sony проведёт распродажу игр для PlayStation VR:
Arizona Sunshine.
Astro Bot Rescue Mission.
Blood & Truth.
Borderlands 2 VR.
Everybody’s Golf VR.
Farpoint.
Firewall Zero Hour.
L.A. Noire: The VR Case Files.
Superhot VR.
Tetris Effect.
Until Dawn: Rush of Blood.

PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения японской корпорации Sony. PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4.

Источник: в ближайшее время Sony назовёт цену PlayStation 5
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