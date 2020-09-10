Xbox All Access не будет доступна в России

Россия не попала в список стран, в которых будет доступна услуга Xbox All Access, в соответствии с которой консоли нового поколения от Microsoft можно купить в рассрочку. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Приобрести консоль в рассрочку можно будет на территории Австралии, США, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Южной Кореи, Швеции и Великобритании. Услуга будет предоставляться в крупных розничных сетях этих стран и у операторов связи.

Ранее стали известны цены и дата предзаказа Xbox Series X и Xbox Series S. Xbox Series X, ранее известная как Project Scarlett, — находящаяся в разработке домашняя игровая консоль американской компании Microsoft. Xbox Series X должна стать новой игровой консолью в серии Xbox и преемницей Xbox One. Microsoft раскрыла первые подробности о своей консоли следующего поколения 10 июня 2019 года на международной выставке компьютерных игр E3 2019. Официальный анонс консоли состоялся 12 декабря 2019 года на мероприятии The Game Awards 2019. Конкурентом Xbox Series X среди игровых платформ следующего поколения должна стать будущая консоль из серии PlayStation от Sony — PlayStation 5.