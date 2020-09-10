Месси получил рейтинг 93 в FIFA 21 и обошёл Роналду

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в FIFA 21 — 93, сообщает пресс-служба EA Sports на официальном сайте.

Месси обошёл португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рейтинг которого составил 92. Стоит отметить, что и в FIFA 21 туринский клуб появится под названием «Пьемонте Кальчо», что снизило шансы Роналду обойти аргентинца.

FIFA 21. Топ-10 рейтинга

1. Лионель Месси, «Барселона» — 93.

2. Криштиану Роналду, «Ювентус» — 92.

3. Роберт Левандовски, «Бавария» — 91.

4. Неймар, «ПСЖ» — 91.

5. Кевин дё Брёйне, «Манчестер Сити» — 91.

6. Ян Облак, «Атлетико» — 91.

7. Марк-Андре тер Штеген, «Барселона» — 90.

8. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» — 90.

9. Садио Мане, «Ливерпуль» — 90.

10. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 90.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября.