Месси получил рейтинг 93 в FIFA 21 и обошёл Роналду

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в FIFA 21 — 93, сообщает пресс-служба EA Sports на официальном сайте.
Месси обошёл португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рейтинг которого составил 92. Стоит отметить, что и в FIFA 21 туринский клуб появится под названием «Пьемонте Кальчо», что снизило шансы Роналду обойти аргентинца.
FIFA 21. Топ-10 рейтинга
1. Лионель Месси, «Барселона» — 93.
2. Криштиану Роналду, «Ювентус» — 92.
3. Роберт Левандовски, «Бавария» — 91.
4. Неймар, «ПСЖ» — 91.
5. Кевин дё Брёйне, «Манчестер Сити» — 91.
6. Ян Облак, «Атлетико» — 91.
7. Марк-Андре тер Штеген, «Барселона» — 90.
8. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» — 90.
9. Садио Мане, «Ливерпуль» — 90.
10. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 90.
Релиз FIFA 21 состоится 9 октября.
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