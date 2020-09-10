Ninja подписал новый эксклюзивный контракт с Twitch

Стример Тайлер Ninja Блевинс на своей странице в «Твиттере» сообщил, что вернётся к проведению трансляций исключительно на Twitch. Стример подписал эксклюзивный контракт с платформой, подробности не разглашаются.
«Новая глава, только на Twitch», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на странице Ninja в "Твиттере".
Летом прошлого года Ninja объявил о переходе с Twitch на платформу Mixer от Microsoft. Аудитория стримера снизилась в несколько раз: его канал на Twitch насчитывал около 40 млн подписчиков. Почти год Ninja стримил на Mixer, однако в конце июня Microsoft объявила о закрытии платформы и предложила стримерам и зрителям перейти на Facebook Gaming. Ninja отказался от перехода, как и Майк Shroud Гржесик, который вернулся на Twitch в середине августа.
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