Ninja подписал новый эксклюзивный контракт с Twitch

Стример Тайлер Ninja Блевинс на своей странице в «Твиттере» сообщил, что вернётся к проведению трансляций исключительно на Twitch. Стример подписал эксклюзивный контракт с платформой, подробности не разглашаются.

«Новая глава, только на Twitch», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице Ninja в "Твиттере".

Летом прошлого года Ninja объявил о переходе с Twitch на платформу Mixer от Microsoft. Аудитория стримера снизилась в несколько раз: его канал на Twitch насчитывал около 40 млн подписчиков. Почти год Ninja стримил на Mixer, однако в конце июня Microsoft объявила о закрытии платформы и предложила стримерам и зрителям перейти на Facebook Gaming. Ninja отказался от перехода, как и Майк Shroud Гржесик, который вернулся на Twitch в середине августа.