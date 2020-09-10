20% футболистов в топ-100 FIFA 21 — игроки «Барселоны» и «Ливерпуля»

Electronic Arts представила топ-100 лучших футболистов в FIFA 21, из которых 20 — игроки «Барселоны» и «Ливерпуля». В список попали по 10 футболистов обеих команд.

FIFA 21. Топ-100 лучших футболистов

«Ливерпуль»: Вирджил ван Дейк (рейтинг 90), Мохамед Салах (90), Садио Мане (90), Алисон Бекер (90), Трент Александер-Арнольд (87), Роберто Фирмино (87), Фабиньо (87), Эндрю Робертсон (87), Джордан Хендерсон (86), Жоржиньо Вейналдум (85).

«Барселона»: Лионель Месси (93), Марк-Андре тер Штеген (90), Луис Суарес (87), Серхио Бускетс (87), Антуан Гризманн (87), Жерар Пике (86), Жорди Альба (86), Миралем Пьянич (85), Клеман Лангле (85), Френки де Йонг (85).

В социальных сетях разработчиков критикуют за эти показатели.

«Рейтинг 87 у Фирмино — это, должно быть, шутка».

«4 игрока обороны и голкипер «Барселоны» попали в топ-100 через несколько недель после того, как пропустили 8 мячей в одном матче».