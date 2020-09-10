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Какими были Месси, Неймар и Роналду в 16 частях FIFA. Фото

Какими были Месси, Неймар и Роналду в 16 частях FIFA. Фото
Киберспорт / FIFA 0

Портал Goal.com показал, как изменились нападающие Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду и их рейтинги в 16 частях FIFA.

Посмотреть фотографию можно на странице Goal в "Инстаграме".

Фото: Goal.com

Goal.com

Goal.com

Сегодня, 10 сентября, компания Electronic Arts опубликовала рейтинги 100 лучших футболистов FIFA 21. Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в FIFA 21 — 93. Аргентинец обошёл Криштиану Роналду (92). Стоит отметить, что и в FIFA 21 туринский клуб появится под названием «Пьемонте Кальчо», и это снизило шансы Роналду обойти Месси. Неймар (91) занял четвёртое место в списке.

Релиз FIFA 21 состоится 9 октября для ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Позже игра дебютирует и на консолях нового поколения.

Месси получил рейтинг 93 в FIFA 21 и обошёл Роналду
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