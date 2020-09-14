Чарльз Баркли рассказал, почему не появляется в играх серии NBA 2K

Баскетболист Чарльз Баркли ответил на вопрос, почему он не появляется в играх серии NBA 2K. Баркли сообщил, что готов участвовать в этом, если 2K будет платить возрастным спортсменам $ 1 млн в год за использовании их внешности.
«Мне часто задают этот вопрос. Спортсменам платят за появление в NBA 2K, но сами 2K зарабатывают $ 300 млн в год, а им платят копейки. И я отказался. Если мне дадут немного денег, это никому не поможет. Я сказал: „Заплатите возрастным игрокам, вышедшим на пенсию, по $ 1 млн, и я буду готов появиться в игре“. Они ответили, что заплатят мне столько же, сколько другим. Я сказал: „Я не такой, как другие“. 2K раздражают меня каждый год, они звонят и спрашивают, не передумал ли я.
Я не говорю о нашем поколении баскетболистов. Почему-то все думают, что мы всю жизнь зарабатываем огромные деньги. Есть игроки, которые старше меня, и они вообще не зарабатывали таких сумм. Им, возможно, сейчас нужны деньги. Я никогда не поменяю своего мнения, если они не захотят помочь таким спортсменам», — сказал Баркли во время сессии вопросов и ответов с фанатами в YouTube.
- 14 сентября 2020
-
12:41
-
11:54
-
11:37
-
10:55
-
09:44
- 13 сентября 2020
-
13:29
-
13:22
-
13:02
-
11:01
- 12 сентября 2020
-
21:25
-
20:46
-
20:26
-
16:03
-
15:08
- 11 сентября 2020
-
23:29
-
22:32
-
21:23
-
20:08
-
18:59
-
17:55
-
14:32
-
12:41
-
01:02
- 10 сентября 2020
-
23:46
-
22:20
-
22:17
-
20:59
-
20:17
-
19:41
-
19:09
-
18:21
-
18:01
-
17:27
-
14:46
-
13:30