Чарльз Баркли рассказал, почему не появляется в играх серии NBA 2K

Баскетболист Чарльз Баркли ответил на вопрос, почему он не появляется в играх серии NBA 2K. Баркли сообщил, что готов участвовать в этом, если 2K будет платить возрастным спортсменам $ 1 млн в год за использовании их внешности.

«Мне часто задают этот вопрос. Спортсменам платят за появление в NBA 2K, но сами 2K зарабатывают $ 300 млн в год, а им платят копейки. И я отказался. Если мне дадут немного денег, это никому не поможет. Я сказал: „Заплатите возрастным игрокам, вышедшим на пенсию, по $ 1 млн, и я буду готов появиться в игре“. Они ответили, что заплатят мне столько же, сколько другим. Я сказал: „Я не такой, как другие“. 2K раздражают меня каждый год, они звонят и спрашивают, не передумал ли я.



Я не говорю о нашем поколении баскетболистов. Почему-то все думают, что мы всю жизнь зарабатываем огромные деньги. Есть игроки, которые старше меня, и они вообще не зарабатывали таких сумм. Им, возможно, сейчас нужны деньги. Я никогда не поменяю своего мнения, если они не захотят помочь таким спортсменам», — сказал Баркли во время сессии вопросов и ответов с фанатами в YouTube.