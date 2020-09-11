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Топ-10 европейцев в NBA 2K21: у Дончича и Сабониса самая большая прибавка в рейтинге

Топ-10 европейцев в NBA 2K21: у Дончича и Сабониса самая большая прибавка в рейтинге
Баскетбол / НБА 0

4 сентября на основных платформах вышла новая NBA 2K21. Портал Eurohoops сравнил, как изменились рейтинги главных звёзд европейского баскетбола, выступающих в лиге, по сравнению с прошлогодней версией. Наибольшую прибавку в суммарных показателях получили Лука Дончич и Домантас Сабонис.

Рейтинги европейский игроков NBA 2K21 (и NBA 2K20):

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», Греция) – 97 (96)
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс», Словения) – 94 (87)
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс», Сербия) – 90 (90)
4. Руди Гобер («Юта Джаз», Франция) – 87 (88)
5. Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс», Латвия) – 87 (87)
6. Никола Вучевич («Орландо Мэджик», Черногория) – 86 (86)
7. Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс», Литва) – 85 (81)
8. Юсуф Нуркич («Портленд Трэйл Блэйзерс», Босния) – 84 (83)
9. Данило Галлинари («Оклахома-Сити Тандер», Италия) – 83 (83)
10. Клинт Капела («Атланта Хоукс», Швейцария) – 82 (85).

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