Топ-10 европейцев в NBA 2K21: у Дончича и Сабониса самая большая прибавка в рейтинге

4 сентября на основных платформах вышла новая NBA 2K21. Портал Eurohoops сравнил, как изменились рейтинги главных звёзд европейского баскетбола, выступающих в лиге, по сравнению с прошлогодней версией. Наибольшую прибавку в суммарных показателях получили Лука Дончич и Домантас Сабонис.
Рейтинги европейский игроков NBA 2K21 (и NBA 2K20):
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», Греция) – 97 (96)
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс», Словения) – 94 (87)
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс», Сербия) – 90 (90)
4. Руди Гобер («Юта Джаз», Франция) – 87 (88)
5. Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс», Латвия) – 87 (87)
6. Никола Вучевич («Орландо Мэджик», Черногория) – 86 (86)
7. Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс», Литва) – 85 (81)
8. Юсуф Нуркич («Портленд Трэйл Блэйзерс», Босния) – 84 (83)
9. Данило Галлинари («Оклахома-Сити Тандер», Италия) – 83 (83)
10. Клинт Капела («Атланта Хоукс», Швейцария) – 82 (85).
- 11 сентября 2020
-
14:24
-
12:53
-
12:07
-
11:25
-
10:59
-
10:33
-
10:00
-
09:57
-
09:29
-
08:58
-
08:18
-
08:10
-
08:02
-
07:54
-
07:52
-
07:46
-
07:43
-
07:34
-
07:07
-
05:00
-
00:43
-
00:33
- 10 сентября 2020
-
23:39
-
23:32
-
23:31
-
23:09
-
22:47
-
22:12
-
21:43
-
21:40
-
21:21
-
19:58
-
19:00
-
18:39
-
18:23