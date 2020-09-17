Месси — лучший дриблёр в FIFA 21. Неймар — на втором месте, Роналду — на 19-м

EA Sports опубликовала полный список рейтингов футболистов в FIFA 21. Лучшим дриблёром стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси с показателем 95.
FIFA 21. Лучшие дриблёры
1. Лионель Месси, «Барселона» — рейтинг 95.
2. Неймар, «Пари Сен-Жермен» — 94.
3. Эден Азар, «Реал Мадрид» — 92.
4. Бернарду Силва, «Манчестер Сити» — 92.
5. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — 91.
6. Джейдон Санчо, «Боруссия» Д — 91.
7. Пауло Дибала, «Ювентус» — 91.
8. Лоренцо Инсинье, «Наполи» — 91.
9. Дуглас Коста, «Ювентус» — 90.
10. Садио Мане, «Ливерпуль» — 90.
11. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — 90.
12. Рияд Марез, «Манчестер Сити» — 90.
13. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 90.
14. Тьяго Алькантара, «Бавария» — 90.
15. Марко Верратти, «ПСЖ» — 90.
16. Роберто Фирмино, «Ливерпуль» — 90.
17. Иско, «Реал Мадрид» — 89.
18. Дрис Мертенс, «Наполи» — 89.
19. Кришитану Роналду, «Ювентус» — 89.
20. Филипе Коутиньо, «Барселона» — 88.
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