Стали известны официальные системные требования Cyberpunk 2077

Разработчики Cyberpunk 2077 обнародовали системные требования игры. Они оказались гораздо скромнее, чем ожидалось. Вместо видеокарт серии RTX будет достаточно и GTX 1060.
Минимальные системные требования:
Видеокарта: GeForce GTX 780 3GB / Radeon RX 470
Процессор: Core i5-3570K / AMD FX-8310
Оперативная память: 8 ГБ
ОС: 64-разрядная Windows 7 или 64-разрядная Windows 10
Жесткий диск: 70 ГБ
Рекомендуемые системные требования:
Видеокарта: GeForce 1060 6GB / AMD Radeon R9 Fury
Процессор: Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G
Оперативная память: 12 ГБ
ОС: 64-разрядная Windows 7 или 64-разрядная Windows 10
Жесткий диск: 70 ГБ
Геймеры одновременно удивились и обрадовались таким системным требованиям. Они похвалили разработчиков за отличную оптимизацию, ведь с такими системками в Cyberpunk 2077 сможет поиграть большинство людей.
Фото: twitter.com/CyberpunkGame
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