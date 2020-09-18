Стали известны официальные системные требования Cyberpunk 2077

Разработчики Cyberpunk 2077 обнародовали системные требования игры. Они оказались гораздо скромнее, чем ожидалось. Вместо видеокарт серии RTX будет достаточно и GTX 1060.

Минимальные системные требования:

Видеокарта: GeForce GTX 780 3GB / Radeon RX 470

Процессор: Core i5-3570K / AMD FX-8310

Оперативная память: 8 ГБ

ОС: 64-разрядная Windows 7 или 64-разрядная Windows 10

Жесткий диск: 70 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

Видеокарта: GeForce 1060 6GB / AMD Radeon R9 Fury

Процессор: Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 ГБ

ОС: 64-разрядная Windows 7 или 64-разрядная Windows 10

Жесткий диск: 70 ГБ

Геймеры одновременно удивились и обрадовались таким системным требованиям. Они похвалили разработчиков за отличную оптимизацию, ведь с такими системками в Cyberpunk 2077 сможет поиграть большинство людей.