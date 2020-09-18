Источник: NVIDIA выпустит RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ и RTX 3060 8 Гб

Зарубежный сайт Videocardz рассказал о видеокартах Gigabyte серии GeForce RTX 30, среди которых были замечены модели GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти, GeForce RTX 3070 с 16 ГБ и GeForce RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти.

Кроме того, изданию удалось раздобыть список неизданных карт с приставкой SUPER или Ti — GeForce RTX 3080 SUPER / Ti, 3070 SUPER / Ti и RTX 3060 SUPER / Ti.



Похоже, модели GeForce RTX 3080 с 20-гигабайтной видеопамятью получат два варианта — без приставки и с приставкой SUPER/Ti. RTX 3070, видимо, последует тому же примеру и обзаведётся 16-гигабайтной памятью без приставки и с приставкой SUPER/Ti. 16-гигабайтная видеопамять была бы отличным решением для этой карты, тем более что NVIDIA утверждает, что карта будет быстрее, чем RTX 2080 Ti с 11-гигабайтной памятью. Но пока это только предположения.



Последней видеокартой в списке является RTX 3060 с приставкой SUPER и без, которая, по слухам, получит 8-гигабайтную память и будет иметь урезанный графический процессор GA104.