Источник: NVIDIA выпустит RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ и RTX 3060 8 Гб

Зарубежный сайт Videocardz рассказал о видеокартах Gigabyte серии GeForce RTX 30, среди которых были замечены модели GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти, GeForce RTX 3070 с 16 ГБ и GeForce RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти.
Кроме того, изданию удалось раздобыть список неизданных карт с приставкой SUPER или Ti — GeForce RTX 3080 SUPER / Ti, 3070 SUPER / Ti и RTX 3060 SUPER / Ti.
Похоже, модели GeForce RTX 3080 с 20-гигабайтной видеопамятью получат два варианта — без приставки и с приставкой SUPER/Ti. RTX 3070, видимо, последует тому же примеру и обзаведётся 16-гигабайтной памятью без приставки и с приставкой SUPER/Ti. 16-гигабайтная видеопамять была бы отличным решением для этой карты, тем более что NVIDIA утверждает, что карта будет быстрее, чем RTX 2080 Ti с 11-гигабайтной памятью. Но пока это только предположения.
Последней видеокартой в списке является RTX 3060 с приставкой SUPER и без, которая, по слухам, получит 8-гигабайтную память и будет иметь урезанный графический процессор GA104.
- 19 сентября 2020
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
21:08
-
18:26
-
18:14
-
15:32
-
14:04
-
11:24
-
10:49
-
10:26
-
00:34
- 17 сентября 2020
-
22:24
-
18:57
-
16:51
-
16:47
-
15:00
-
14:37
-
13:38
-
12:46
-
12:16
-
11:48
-
01:45
-
01:25
-
00:43
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:52
-
23:47
-
23:44
-
23:28
-
23:16
-
19:00
-
16:20
-
14:28
-
13:02
-
11:36