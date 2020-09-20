Вышла финальная версия мода The Witcher 3 HD Reworked Project для «Ведьмака 3»

Известный польский моддер Halk Hogan опубликовал финальную версию улучшенных моделей и текстур для «Ведьмака 3: Дикая охота», которые сохраняют атмосферу и облик игры. В работе над текстурами энтузиаст использовал нейросети ESRGAN и SFTGAN.

Версия 12.0 Ultimate весит 9,3 Гб. Работает мод на любой версии игры, а также поддерживает дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино». Скачать новую версию масштабного графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project можно с портала Nexus.

Особенность модификации заключается в отсутствии дополнительных требований к оперативной памяти PC. Halk Hogan уверяет, что для игры достаточно 3 Гб оперативной памяти, хотя всё же лучше иметь 4. Частота кадров может опускаться до 0-5 только у тех, чья видеокарта слабее, чем GTX 970/AMD R9 290X.

Как меняет внешний вид игры модификация HD Reworked Project, можно увидеть в новом трейлере.

Видео можно посмотреть на канале Halk Hogan в YouTube.