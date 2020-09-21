Демоверсии FIFA 21 не будет

Electronic Arts решила не выпускать демоверсию FIFA 21, об этом компания заявила на своей странице в «Твиттере». Вместо этого разработчики решили сосредоточиться на оптимизации игрового процесса для консолей текущего и следующего поколений.
Киберспортивное подразделение «Вест Хэм Юнайтед» уже сообщило, что демоверсия FIFA 21 выйдет 22 сентября. Но, как выяснилось позже, информация оказалась ложной.
10 сентября Electronic Arts опубликовала рейтинг топ-100 лучших игроков футбольного симулятора. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в новой части, получив 93 балла. Он удерживает первое место в FIFA уже на протяжении трёх лет.
Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.
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