Демоверсии FIFA 21 не будет

Electronic Arts решила не выпускать демоверсию FIFA 21, об этом компания заявила на своей странице в «Твиттере». Вместо этого разработчики решили сосредоточиться на оптимизации игрового процесса для консолей текущего и следующего поколений.

Киберспортивное подразделение «Вест Хэм Юнайтед» уже сообщило, что демоверсия FIFA 21 выйдет 22 сентября. Но, как выяснилось позже, информация оказалась ложной.

10 сентября Electronic Arts опубликовала рейтинг топ-100 лучших игроков футбольного симулятора. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в новой части, получив 93 балла. Он удерживает первое место в FIFA уже на протяжении трёх лет.



Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.