В российском PS Store впервые появилась игра, которая стоит более 9 тыс. рублей

В российском PS Store появилась первая игра с ценником более 9 тыс. рублей. За Madden NFL 21 MVP Edition надо заплатить 9279 рублей, однако подписчики EA Play могут купить это издание со скидкой — за 8351 рубль. Стандартная версия симулятора американского футбола стоит 6069 рублей.
В Madden NFL 21 MVP Edition игроки получат 12 золотых командных наборов Madden Ultimate Team, один большой тренировочный набор для быстрой продажи, набор Ultimate Champion Madden Championship Series и карточку футболиста Ламара Джексона. Также при покупке игры на PlayStation 4 пользователь получит бесплатную копию для PlayStation 5.
Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября мск в российском PS Store практически все крупные игры резко подорожали. Цены подняли издатели Аctivision, EA, THQ Nordic, Ubisoft, Bandai Namco, Gearbo и другие.
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