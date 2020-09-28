Among Us остаётся лидером еженедельного чарта Steam. Ремастер Mafia лишь на 5-м месте
Among Us, многопользовательская игра от студии InnerSloth, остаётся лидером еженедельного чарта продаж Steam. Недавно вышедший ремастер первой части Mafia расположился лишь на пятой строчке.
Еженедельный чарт продаж Steam. 20-26 сентября
1. Among Us
2. Valve Index VR Kit
3. Fall Guys: Ultimate Knockout
4. Hades
5. Mafia: Definitive Edition
6. Medieval Dynasty
7. NieR: Automata
8. No Man's Sky
9. Red Dead Redemption 2
10. Cyberpunk 2077
Among Us — кооперативный экшен, релиз которого состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif. Спустя некоторое время Among Us привлекла внимание популярных стримеров, например Ченса Sodapoppin Морриса.
Among Us: как скачать и бесплатно играть на PC. Разработчики подтвердили, что это легально
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