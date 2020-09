Among Us остаётся лидером еженедельного чарта Steam. Ремастер Mafia лишь на 5-м месте

Among Us, многопользовательская игра от студии InnerSloth, остаётся лидером еженедельного чарта продаж Steam. Недавно вышедший ремастер первой части Mafia расположился лишь на пятой строчке.

Еженедельный чарт продаж Steam. 20-26 сентября

1. Among Us

2. Valve Index VR Kit

3. Fall Guys: Ultimate Knockout

4. Hades

5. Mafia: Definitive Edition

6. Medieval Dynasty

7. NieR: Automata

8. No Man's Sky

9. Red Dead Redemption 2

10. Cyberpunk 2077

Among Us — кооперативный экшен, релиз которого состоялся в июне 2018 года для ПК и мобильных устройств. Игра начала пользоваться популярностью у геймеров после летсплеев британца Kaif. Спустя некоторое время Among Us привлекла внимание популярных стримеров, например Ченса Sodapoppin Морриса.