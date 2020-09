Among Us: как скачать и бесплатно играть на PC. Разработчики подтвердили, что это легально

Разработчики популярного экшена Among Us подтвердили, что в придуманную ими игру можно вполне легально бесплатно сыграть на компьютере, а не скачивать её через Steam за 3,99 евро. Для бесплатной игры можно загрузить на ПК эмулятор BlueStacks и через него открыть приложение, скаченное с официального сайта компании-разработчика InnerSloth.

«Мы полностью согласны на использование эмулятора для игры в Among Us. Мы продолжаем получать отдачу от рекламы и внутриигровых покупок. Так что с этим нет никаких проблем», — приводит слова ведущего программиста InnerSloth Фореста Уилларда AS.

Among Us — экшен в стиле игры “Мафия”, разработанный компанией Innersloth LLC. Это многопользовательский проект, в котором могут принять участие до 10 человек одновременно. Его релиз на Android состоялся 25 июля 2018 года, а спустя 4 месяца Among Us появился и на Windows.



Игроки попадают на большой космический корабль с группой астронавтов. Один или два из них являются предателями, которые желают уничтожить остальных членов экипажа, убивая их или бойкотируя различные происшествия на корабле. Если вам выпала роль предателя, то ваша задача — избавиться ото всей команды мирных до того момента, пока они не раскрыли вас и не выбросили за борт корабля. Если же мирным астронавтом являетесь вы, то нужно поймать предателя до того, как он убьет всех на корабле.