Маск призвал доработать героя Overwatch, разработчик предложил отправить его на Марс

Известный бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, попросил разработчиков игры Overwatch доработать персонажа. В своём «твиттере» Маск сообщил, что играет Торбьорном.

Один из пользователей спросил Маска в «твиттере», играет ли он Торбом. Бизнесмен признался, что выбирает этого персонажа. После этого официальный аккаунт Overwatch включился в диалог. Разработчики опубликовали коллаж с изображением Торбьорна на Марсе.

Затем уже Маск предложил компании улучшить персонажа.

«Пожалуйста, бафните турелью Торба! Или, может, сделайте две слабые турели, это добавит больше тактической свободы», — написал Маск.