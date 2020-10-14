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Маск призвал доработать героя Overwatch, разработчик предложил отправить его на Марс

Маск призвал доработать героя Overwatch, разработчик предложил отправить его на Марс
Киберспорт 0

Известный бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск, попросил разработчиков игры Overwatch доработать персонажа. В своём «твиттере» Маск сообщил, что играет Торбьорном.

Один из пользователей спросил Маска в «твиттере», играет ли он Торбом. Бизнесмен признался, что выбирает этого персонажа. После этого официальный аккаунт Overwatch включился в диалог. Разработчики опубликовали коллаж с изображением Торбьорна на Марсе.

Затем уже Маск предложил компании улучшить персонажа.

«Пожалуйста, бафните турелью Торба! Или, может, сделайте две слабые турели, это добавит больше тактической свободы», — написал Маск.

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