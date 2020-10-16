Разработчик показал трейлер Mortal Kombat с новым бойцом

Компания Nether Realm, разработчик файтинга Mortal Kombat 11, показала новый геймплейный трейлер. В нём представлены возможности нового бойца Рейна. Он может управлять стихией воды. С помощью своих способностей Рейн направляет смертельные волны во врагов, а также избегает получения урона.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Nether Realm.
Новый персонаж появится в игре 17 ноября. Тогда же в файтинг внедрят ещё двух бойцов – Милину и Джона Рэмбо. Все они будут включены в набор Kombat Pack 2, который входит в Ultimate-издание игры.
Последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп), дополнительные арены, фаталити и другой контент. После релиза разработчики анонсировали новые объявления и новых персонажей.
Mortal Kombat — один из самых популярных в мире файтингов, впервые созданный в 1992 году.
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