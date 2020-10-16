Футболист «Манчестер Сити» Агуэро основал киберспортивный клуб

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал владельцем собственного киберспортивного клуба. Организация, получившая название KRU eSports, зарегистрирована в Аргентине и Барселоне (Испания).
Видео доступно на канале KRU eSports в YouTube.
Напомним, Агуэро является большим поклонником видеоигр — у него более 2 млн фолловеров на Twitch. Футболист регулярно проводит стримы, на которых играет в абсолютно разные игры — от FIFA до Grand Theft Auto 5 и Fall Guys. В частности, ролик с его реакцией на промах в футбольном симуляторе стал вирусным.
В период активизации слухов об уходе Лионеля Месси из «Барселоны» Агуэро даже запретил любые упоминания соотечественника на его стримах — пресса сообщала, что Месси близок к переходу в «Сити», поэтому любители футбола, вместо просмотра стримов Серхио, донимали его вопросами о возможном трансфере Лео.
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