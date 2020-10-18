Мэддисон взял паузу в стриминге из-за расставания с девушкой
Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон сообщил, что не будет в ближайшее время стримить из-за проблем в личной жизни.
«Парни, предвижу вопросы, куда пропал, да и скоро станет очевидным такой момент, что мы с Ксюхой больше не вместе. Попытаюсь наладить личную жизнь, так что беру паузу от стримов. Больше на эту тему ничего отвечать не буду, так как не люблю про личную жизнь базарить», — написал Илья на своей странице в «Твиттере».
Ранее Мэддисон жёстко раскритиковал PlayStation 5, релиз которой запланирован на 12 ноября 2020 года. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.
В середине лета стало известно, что Илья стал помощником депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Василия Власова.
- 18 октября 2020
-
10:34
-
09:56
- 17 октября 2020
-
14:52
-
13:50
-
11:51
-
10:39
-
10:39
-
00:41
- 16 октября 2020
-
17:26
-
16:42
-
15:21
-
14:58
-
13:56
-
13:21
-
12:49
-
11:43
-
09:00
-
00:23
- 15 октября 2020
-
23:38
-
22:33
-
22:24
-
21:22
-
15:11
-
13:11
-
12:26
-
09:22
-
03:52
-
03:14
-
02:42
-
02:15
- 14 октября 2020
-
22:41
-
21:18
-
19:28
-
16:13
-
14:49
Партнерский контент