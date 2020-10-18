Мэддисон взял паузу в стриминге из-за расставания с девушкой

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон сообщил, что не будет в ближайшее время стримить из-за проблем в личной жизни.



«Парни, предвижу вопросы, куда пропал, да и скоро станет очевидным такой момент, что мы с Ксюхой больше не вместе. Попытаюсь наладить личную жизнь, так что беру паузу от стримов. Больше на эту тему ничего отвечать не буду, так как не люблю про личную жизнь базарить», — написал Илья на своей странице в «Твиттере».



Ранее Мэддисон жёстко раскритиковал PlayStation 5, релиз которой запланирован на 12 ноября 2020 года. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.

В середине лета стало известно, что Илья стал помощником депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Василия Власова.