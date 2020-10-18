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Мэддисон взял паузу в стриминге из-за расставания с девушкой

Мэддисон взял паузу в стриминге из-за расставания с девушкой
Киберспорт 0

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон сообщил, что не будет в ближайшее время стримить из-за проблем в личной жизни.

«Парни, предвижу вопросы, куда пропал, да и скоро станет очевидным такой момент, что мы с Ксюхой больше не вместе. Попытаюсь наладить личную жизнь, так что беру паузу от стримов. Больше на эту тему ничего отвечать не буду, так как не люблю про личную жизнь базарить», — написал Илья на своей странице в «Твиттере».

Ранее Мэддисон жёстко раскритиковал PlayStation 5, релиз которой запланирован на 12 ноября 2020 года. В России дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года.

В середине лета стало известно, что Илья стал помощником депутата Государственной думы РФ от ЛДПР Василия Власова.

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