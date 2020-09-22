Мэддисон: PlayStation 5 — позорище полное. Тупо PS4 Pro, в которую засунули SSD

Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон поделился мнением о консолях нового поколения.

«Ну что я могу сказать: новые Xbox — это слабые компы для нищих, своё место на рынке они займут. PlayStation 5 — это вообще позорище полное, тупо PS4 Pro, в которую засунули SSD. Плюс ужасные эксклюзивы за 6000 рублей, удачи идиотам, которые купят этот мусор. Вообще, консоли — это смех полный», — написал Мэддисон в «Твиттере».

PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года. Релиз Xbox Series X/S состоится на 10 ноября, предзаказ стартует сегодня, 22 сентября.