Мэддисон: PlayStation 5 — позорище полное. Тупо PS4 Pro, в которую засунули SSD
Российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон поделился мнением о консолях нового поколения.
«Ну что я могу сказать: новые Xbox — это слабые компы для нищих, своё место на рынке они займут. PlayStation 5 — это вообще позорище полное, тупо PS4 Pro, в которую засунули SSD. Плюс ужасные эксклюзивы за 6000 рублей, удачи идиотам, которые купят этот мусор. Вообще, консоли — это смех полный», — написал Мэддисон в «Твиттере».
PlayStation 5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода консоли нового поколения намечена на 19 ноября 2020 года. Релиз Xbox Series X/S состоится на 10 ноября, предзаказ стартует сегодня, 22 сентября.
Стало известно, сколько будут «весить» игры для PlayStation 5
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