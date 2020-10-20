Gambit Esports представила новый ростер по Dota 2

Российская киберспортивная организация Gambit Esports на странице во "ВКонтакте" представила новый ростер по Dota 2. Из предыдущего состава в коллективе остался только саппорт Даниял XSvamp1Re Алибаев.

Gambit Esports. Dota 2. Состав

Антон yy (DyrachYO) Шкредов — кэрри

Артем Lorenof Мельник — мидер

Андрей meLes Романов — оффлэйнер

Даниал XSvamp1Re Алибаев — саппорт

Альберт eine Гараев — саппорт

Два игрока из предыдущего состава — Кыял Dream Тайиров и Данил gpk Скутин — останутся в запасе. На прошедшем в сентябре OGA Dota PIT Season 3 Скутин в качестве стендина выступал за Virtus.Pro Prodigy. До этого eine был саппортом VP.P, однако на недавних турнирах в составе команды его заменял Илья lil me alone Ильюк.