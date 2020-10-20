Гейб Ньюэлл рассказал о разработке Half-Life 3

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл рассказал, что разработка долгожданной Half-Life 3 перезапускалась несколько раз.

«Мы разрабатываем множество проектов, но всегда сталкиваемся с одной и той же проблемой. Если мы рассказываем об игре слишком рано, а потом меняем планы, это злит аудиторию куда больше, чем если бы мы не рассказывали о ней вообще. Мы начинали разработку Half-Life 3 несколько раз, но понимали, что получаем недостаточно интересную игру, или заходили в тупик при решении необходимых задач. Мы не хотим рассказывать об игре лишь для того, чтобы что-то рассказать. Мы должны либо показать абсолютно всё и предоставить аудитории доступ к билду, либо молчать, пока нам не будет что показать», — приводит слова Ньюэлла Valve News Network в YouTube.